Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Sicherheitslücke bei Computern und Handys

Stuttgart (ots) - Die Hersteller sorgten bei ihren Prozessoren fürmehr Rechenpower, indem sie später benötigte Informationen vorababriefen. Schnelligkeit ging zulasten von Sicherheit.Hochgeschwindigkeit ist jedoch gerade in der digitalen Welt derSchlüssel zu den Zukunftsverheißungen der Industrie: dem autonomfahrenden Auto oder der künstlichen Intelligenz in den Amazon- oderApple-Lautsprechern. Allesamt sind sie Datenstaubsauger, derenLeistungsfähigkeit entscheidend von schnellen Prozessoren abhängt.Wenn Unternehmen - egal ob Chiphersteller oder Automobilfirmen - umMarktanteile kämpfen, wird dies auch in Zukunft auf Kosten vonSicherheitsbedenken gehen. Es gelten die Gesetze aus der analogenWelt: Mehr Freiheit bedeutet in manchen Fällen weniger Sicherheit.