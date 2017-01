Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur SPD

Stuttgart (ots) - Kein Wunder, dass man in der Union mit großemInteresse, aber ohne Hektik auf die SPD-Personalie schaut. Immerhinspricht für Schulz, dass er sich voll auf den Wahlkampf konzentrierenkann, weil er nicht in die schwarz-rote Kabinettsdisziplineingebunden ist. Dennoch: Merkel wird sich nicht neu erfinden müssen,um Schulz schlagen zu können. Der frühere Präsident des europäischenParlaments mag auf Sicht populärer als Gabriel sein, ein roterGegenentwurf zur Kanzlerin ist er nicht. Da ist Schulz ganz SPD. DieSozialdemokraten müssen ehrlich sein: Dass sie in Umfragen bundesweitnur bei 20 Prozent liegen, sollten sie nicht Gabriel in die Schuheschieben. Ein munterer Kandidat wird allein nicht reichen, umglaubhaft Führungsanspruch anzumelden. Schulz ist zunächst einmal einAufbruch in der Not. Ein Erlöser ist er (noch) nicht.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell