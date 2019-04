Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Rückholaktion von IS-Anhängern

Stuttgart (ots) - Es ist nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren,deutschen Staatsbürgern die Rückkehr in ihre Heimat zu verweigern.Insofern müssen zwei Dinge gelten: Gegen jeden Rückkehrer müssen diedeutschen Sicherheitsbehörden ermitteln und ihre möglichen Straftatenanklagen. Zweitens: Jeder Rückkehrer - auch Kinder und Jugendliche -gehört in die Hände jener Psychologen und Therapeuten, die daraufspezialisiert sind, Extremisten zu deradikalisieren. Dafür wird dieBundesregierung Geld bereitstellen müssen. Das wird jedoch bei Weitemnicht so viel sein, wie Deutschland durch seine passive, ja ignoranteHaltung im seit 2944 Tagen tobenden Syrienkrieg gespart hat.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell