Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Regierungsbildung

Stuttgart (ots) - Verkehrte Welt. Die CDU-Kanzlerin scheitertschon beim Anlauf für Jamaika, und wer kriegt die Krise? Die SPD.Immerhin: Die Erkenntnis, nun doch nicht auf eine Neuwahl zu setzen,scheint mittlerweile in der SPD mehrheitsfähig zu sein. Doch dasschieflächelnde Liebäugeln mit eine schwarzen Minderheitsregierung,die man mal hier und mal dort zu unterstützen sich vorstellen kann,zeigt, dass die SPD mit sich noch immer nicht im Reinen ist - wases Merkel dann schwer machen dürfte, mehr als nur auf Sicht zuregieren. Die SPD muss zurück auf Los. Zurück zum Groko-Denken. Am7. Dezember will Schulz als Vorsitzender wiedergewählt werden. Bisdahin wird die SPD entschieden haben müssen, wohin die Reise gehensoll, ob mit oder ohne Schulz: in eine unlustige Regierung oder ineine nicht minder gramvolle Mitmach-Opposition.