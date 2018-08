Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Panne beim Tunnel-Bau in Rastatt vor einem Jahr

Stuttgart (ots) - Ein Jahr ist es her, dass wegen einer schwerenPanne beim Bau des Tunnels bei Rastatt für die Rheintalbahn dergesamte Schienenverkehr auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindungwochenlang lahm gelegt war. Und noch immer stehen die Ursachen dieserHavarie nicht fest. Dieses lange Prozedere wirft kein gutes Lichtauf die Beteiligten - allen voran die Bahn AG als Bauherrin,aber auch auf die Politik, die sich schwer tut, konkret Lehren ausRastatt zu ziehen. An Forderungen, für solche Notfälle dasKrisenmanagement zu verbessern - etwa schon vor der Einrichtung vonBaustellen an neuralgischen Punkten mögliche Ausweichstrecken zudefinieren - hat es schon direkt in Zusammenhang mit dem Unglücknicht gefehlt. Doch auch in diesem Punkt ist seither de facto wenigbis nichts passiertPressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell