Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen

Stuttgart (ots) - Die Politik ist dabei, sich zu verzetteln. Werdem Fahrverbot entgehen will, braucht schnelle Lösungen, die keinenDeut näher gerückt sind. Dazu trägt der erkennbare Unwille in derBranche zur Nachrüstung ebenso bei wie deren rechtliche, technischeund politische Kompliziertheit. Bis sie greift, sind Fahrzeuge derneuesten Generation sogar als Gebrauchtwagen verfügbar. Derenschnelle Verbreitung wäre für die Luft in den Städten viel besser alsdie Nachrüstung, die teuer, langwierig und ökologisch halbherzig ist- also alle Eigenschaften in sich vereint, die man unbedingtvermeiden will.