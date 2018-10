Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Lage der SPD nach der Bayern-Wahl

Stuttgart (ots) - Bitter ist für die SPD, dass ihr Ansehen starkvom Dauerstreit in der Union in Mitleidenschaft gezogen wird, den dieKanzlerin nicht mehr befrieden kann. Den Genossen bleibt nur ein Weg:bei sich selbst ansetzen. Sie müssen ein neues Gleichgewicht zwischenPragmatismus und Idealismus finden. Die Groko zu machen und siegleichzeitig madig zu machen, ist und bleibt kein Weg zum Erfolg.Ein guter Anfang wäre, die internen Koalitionskritiker an ihrePflicht als Demokraten zu erinnern: Zwei Drittel der SPD-Mitgliederhaben diese Koalition gewählt. Es ist weder fair noch legitim oderdemokratisch, wenn sie bei jeder Schwierigkeit ausloten, ob sichnicht nun doch der Bruch herbeiführen lässt. Das gilt sogar, wenn derAbgrund so nah ist wie jetzt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell