Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Krise der Deutschen Bank auf dem Aktienmarkt

Stuttgart (ots) - Richtig ist: Deutsche Unternehmen brauchen fürihre Geschäfte im Ausland Kapitalmarktexperten. Um Börsengänge zubegleiten oder Absicherungsgeschäfte anzubieten, müssen die hiesigenBanken aber nicht die vorderen Plätze auf internationalen Ranglistenbelegen. Dass die Deutsche Bank einige Jahre in dieser Topligamitspielte, ist sie rückblickend teuer zu stehen gekommen. EineKonzentration auf heimische Kunden ist deshalb sinnvoll. Das Problemist nur, dass der deutsche Markt hart umkämpft ist. Das liegt unteranderem an der Stärke von Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Diesegewährleisten - gerade in Zeiten, da andere Institute Filialenschließen - eine gewisse Grundversorgung. Wer daran nicht rüttelnwill, muss akzeptieren, dass die Wachstumschancen für Privatbankenhierzulande ziemlich begrenzt sind.