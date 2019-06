Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Klage eines IS-Kämpfers auf Rückholung

Stuttgart (ots) - Da klagt ein Deutscher auf Rückholung aussyrischer Haft, der Deutschland angeblich 2014 mit dem festen Vorsatzverlassen hat, sich dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen - alsoeiner Terroristentruppe, die auf alles spuckt, was nach Werten undGesetzen der Bundesrepublik aussieht. Ausgerechnet so ein Mann machtnun auf Staatsbürger. Strapaziert mit seiner Klage den Rechtsstaatbis an die Schmerzgrenze, provoziert das Gerechtigkeitsempfindenvieler Mitbürger - und formuliert doch ein Anliegen, dass derselbeRechtsstaat nur unter Preisgabe seiner eigenen Grundsätze generellignorieren kann. Schließlich hat der Staat die Pflicht, seine Bürgerso weit als möglich vor Verfolgung, Folter und Tod - der droht demKläger angeblich in Gefangenschaft syrischer Kurdenmilizen - zuschützen. Überall.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell