Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Hilfe von Sprachassistenten bei der Verbrecher-Bekämpfung

Stuttgart (ots) - Angesichts der Erfahrungen der vergangenen, vomTerror geprägten Jahre sei folgende Prognose gewagt: DieSicherheitsbehörden werden sich auch mit ihren Plänen, mithilfe vonAlexa Verbrechen zu bekämpfen, weitgehend durchsetzen. Denn mehr alsihre Freiheit lieben die Menschen ihre Sicherheit. Viele wissengar nicht, was der Polizei schon heute alles erlaubt ist, um schwereVerbrechen aufzuklären. Und viele wollen es auch gar nicht wissen.Und für jene, die um ihre Freiheit fürchten, gilt: Keiner wirdgezwungen, die Internetdienste in all ihrer Intensität undAufdringlichkeit zu nutzen. Und jedem steht es frei, Alexa denStecker zu ziehen.