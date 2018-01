Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Europapolitik 2018

Stuttgart (ots) - Es gibt auch Ermutigendes zu Beginn diesesEuropa-Jahres. Es verblüfft und erfreut, wie wenig sich dieverbleibenden 27 EU-Staaten bisher haben gegeneinander ausspielenlassen, wann immer es um die Bedingungen ging, unter denenGroßbritannien die EU verlassen wird. Weiter so! Zum Rückenwind eineraktiveren Europapolitik taugen auch die Signale, die der französischePräsident Emmanuel Macron über den Rhein sendet. Er hat FrankreichsInteresse, mit Deutschland wieder zur Lokomotive der EU zu werden,erfrischend klar formuliert. Was allerdings so einfach nicht wird.Die schwierige Haushaltslage schränkt Frankreichs Spielräume ein.Deutschland wiederum braucht erst einmal eine nicht bloßverwaltungsfähige Regierung. Ordnungs- und finanzpolitisch liegtMacron weit ab von dem, was in Deutschland Mehrheitsmeinung ist. Etwada, wo er das Geld der einzelnen EU-Staaten zumindest zum Teilvergesellschaften will.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell