Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Einigung beim öffentlichen Dienst

Stuttgart (ots) - Während der Bund auch hohe Tarifabschlüsseverkraftet, müssen die Kommunen wieder an ihre Schmerzgrenze gehen.Dafür gab es diesmal so gute Argumente wie selten zuvor. Trotz allerRekordüberschüsse in ihren Kassen sind die Städte verpflichtet, ihrGeld zukunftsträchtig zu investieren. Dazu gehören gute Gehälter inBereichen, in denen die Städte und Gemeinden zu wenige gute Bewerberanlocken. Im Wettstreit mit der freien Wirtschaft um die Fachkräftekönnen es sich die Städte und Gemeinden nicht leisten, nachzugebenund die Personallücken immer größer werden zu lassen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell