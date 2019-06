Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Einigung bei der Grundsteuer

Stuttgart (ots) - Beim Thema Grundsteuer kann die große Koalitionimmerhin eine Einigung vermelden. Doch auch diese kam vermutlich nurzustande, weil Bund und Länder hier unter größtem Zeitdruck stehen.Bis zum Jahresende muss eine Reform her, so verlangt es dasVerfassungsgericht. Zu viel Zeit ist schon verstrichen. Die Materieist hochkomplex. Und für eine Reform werden wegen derMachtverhältnisse in Bundestag und Bundesrat auch dieOppositionsparteien benötigt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell