Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Dienstpflicht

Stuttgart (ots) - Es ist die verzweifelte Suche der CDU nach Symbolen, diegeeignet sind, ihr unklar gewordenes konservatives Profil aufzupolieren. Dasentbehrt nicht einer ziemlich bitteren Ironie, denn nun machen sich dieselbenDiskutanten für die einjährige Dienstpflicht stark, die vor noch gar nicht solanger Zeit mit dem Brustton tiefster Überzeugung - und letztlich mit Erfolg -dafür geworben hatten, die Zeit zum Abitur um ein Jahr zu verkürzen. Richtiggruselig wird das Eintreten für die Dienstpflicht, wenn sie mit dem Hinweis aufdas mangelnde Personal in der Pflege und in Kliniken verbunden wird. Dortmangelt es an gut ausgebildeten Pflegern und Fachkräften mit beruflicherPerspektive und angemessener Bezahlung - ganz sicher aber nicht an einem Heerunfreiwillig und kurzzeitig Diensttuender, die zudem noch von den ohnehin zuwenigen Fachkräften eingearbeitet und betreut werden müssten.