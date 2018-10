Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Daimler-Gewinnwarnung

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Sehr viel wichtiger als Milliarden in diehalbgare Nachrüstung älterer Autos zu stecken wäre es, die Kräftezugunsten Erfolg versprechender, viel besserer neuer Technologien zubündeln - und durch wirkungsstarke Kaufanreize dafür zu sorgen, dassdiese schnellstens auf die Straßen kommen. Bisher erweckt die Debattein Deutschland dagegen den Eindruck, Geld spiele in der reichenAutobranche ohnehin keine Rolle. Spätestens die zweite Gewinnwarnungvon Daimler in kurzer Zeit sollte nun auch den Letzten daranerinnern, dass jeder Euro, der für die frühere Dieseltechnikausgegeben wird, für wesentlich sauberere Technologie verloren ist.