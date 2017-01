Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Chronologie über Anis Amri

Stuttgart (ots) - An Informationen über Amri hat es 2016 niegemangelt. Zu seiner Verhaftung hat das nie geführt, geschweige dennzur Abschiebung. In Justiz und Politik darf das nicht ohneKonsequenzen bleiben. Strukturell zunächst. Denn die Chronik liestsich wie eine nachgereichte Rechtfertigung für die Klage desBundesinnenministers, dass die föderal bedingte Vielzahl vonZuständigkeiten schädliche Nebenwirkungen hat: vomHin-und-her-Schieben von Verantwortung bis zur völligenUnübersichtlichkeit. Die Justiz wird aber auch die Frage beantwortenmüssen, was eigentlich noch alles an Informationen vorliegen muss,damit es nicht nur zu Verfahren, sondern auch zu Anklagen kommt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell