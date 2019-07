Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann

Stuttgart (ots) - Dass sie zupacken kann, hat sie mit ihremfrühzeitigen Griff nach der Spitzenkandidatur bewiesen. FürKretschmann oder jeden anderen grünen Kandidaten ist Eisenmannsicher die unbequemere Herausforderin. Zwar machen sichKultusminister in der Regel bei Schülern, Eltern und Lehrern seltenbeliebt. Aber mit ihrer Forderung nach einem Zentralabitur, derBetonung von Leistung und Qualität sowie Seitenhieben gegen die vonGrün-Rot eingeführte - und einst auch von ihr befürwortete -Gemeinschaftsschule lassen sich durchaus Stimmen sammeln.Möglicherweise auch damit, dass sie in Baden-Württemberg die ersteFrau in diesem Amt wäre.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell