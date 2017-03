Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Bundeswehr

Stuttgart (ots) - Nach 25 Jahren scheint in Regierungen,Parlamenten und auch in der Öffentlichkeit die Erkenntnis anzukommen,dass Deutschlands Sicherheit wieder sehr viel mehr in Europa als amHindukusch verteidigt wird - womöglich auch im Inland. Dass es um denZusammenhalt in Nato und EU schon mal wesentlich besser bestellt war.Dass Deutschland deshalb ernsthafter als in der Vergangenheit selberfür seine Sicherheit sorgen muss. Und dass es dafür eine Bundeswehrbraucht, die ihren über Jahre vernachlässigten Kernaufgaben Landes-und Bündnisverteidigung mehr gewachsen ist als derzeit.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell