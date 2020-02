Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Bedrohungslage nach dem Anschlag von Hanau

Stuttgart (ots) - Nach Hanau bleibt eine bittere Erkenntnis: Wie Islamistenradikalisieren sich auch Neonazis oft unbemerkt von ihrem Umfeld. Die vonmuslimischen Terroristen verbreiteten Internet-Handbücher für den bewaffnetenKampf finden in der rechten Szene reißenden Absatz. Das alles bedeutet:Terroranschläge von Rechtsradikalen, Taten wie die in Hanau, werden inDeutschland auf absehbare Zeit zum Alltag dazugehören. Mit ihrer nüchternenFeststellung, es sei noch mit schweren Anschlägen zu rechnen, schürt diebaden-württembergische Verfassungsschützerin Bube keine Panik, sie beschreibtlediglich ungeschminkt die Realität in Deutschland.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4527012OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell