Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Bayernwahl

Stuttgart (ots) - Der Söder-Seehofer-Intrigantenstadel der CSU magdavon ablenken. Aber das Ergebnis der bayerischen Landtagswahlentspricht weniger einer Selbstzerfleischung als dem Trend in ganzDeutschland. Dahin, dass es keine absoluten Mehrheiten mehr gibt,dass die Zahl der Fraktionen in den Parlamenten steigt, die Farbenvon Koalitionen bunter werden. Die CSU, seit Jahrzehnten quasiStaatspartei, braucht wie die in Baden-Württemberg einst ähnlichstarke CDU Koalitionspartner, wenn sie regieren will. Die Grünenetablieren sich als zweite bürgerliche Kraft neben der Union. Jetztliegt es an Ministerpräsident Söder, aus dem Ergebnis das Beste fürBayern zu machen.