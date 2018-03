Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Ausweisung russischer Diplomaten

Stuttgart (ots) - Das alles wird nichts daran ändern, dass derKreml jede Beteiligung an dem Giftanschlag leugnet. MoskauerGegenmaßnahmen dürften folgen. Was zu der Frage führt: Was bringtdas starke Solidaritätssignal des Westens gegenüber Moskau - außereiner weiteren Belastung der vergifteten Beziehungen? Mögen sichWashington und Brüssel auch noch so geschlossen zeigen - die EU mussdarauf achten, sich nicht als Vermittler zwischen Russland und denUSA zu verabschieden.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell