Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Abschaffung des 500-Euro-Scheins

Stuttgart (ots) - Der 500-Euro-Schein ist eine aussterbende Art.Zwar bleiben die in Umlauf befindlichen Banknoten unbegrenzt gültig,aber Nachschub wird es von den Notenbanken ab kommender Woche nichtmehr geben. Kritiker sehen in der Entscheidung der EuropäischenZentralbank (EZB) den Anfang vom Ende der Bargeldversorgung. Aber dieArgumente für die Abschaffung des Fünfhunderters sind auchnachvollziehbar: Sie könnte illegale Geschäfte ein wenig erschweren,gleichzeitig bringt sie den meisten Menschen kaum praktischeNachteile, da auch bislang nur wenige den Fünfhunderter nutzen. Nurhat die EZB leider die symbolische Dimension ihrer Entscheidungverkannt - zu einem Zeitpunkt, da das Misstrauen in die Notenbankohnehin groß ist.