Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum sozialen Grundeinkommen

Stuttgart (ots) - Ein tiefer Blick in die geschundene Seele derdeutschen Sozialdemokratie reicht, um die Wucht zu erklären, mit derdie Debatte über ein soziales Grundeinkommen in der SPD an Fahrtgewinnt. Insofern wittern manche sozialdemokratischen Strategen einenmöglichen Befreiungsschlag, wenn es nur gelingen könnte, dasHartz-IV-Modell durch Konzepte zu ersetzen, die ein höheresSicherungsniveau mit einer verbesserten Chance verbindet,Langzeitarbeitslose wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.Es wäre endlich wieder ein gesellschaftliches Großprojekt, das mitder SPD verbunden ist und den Markenkern der sozialen Gerechtigkeitaufpoliert.