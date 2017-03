Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum neuen Skandal bei der Bundeswehr

Stuttgart (ots) - Parlamentariern sei gegönnt, dass sie in derWarmlaufphase zum Bundestagswahlkampf die politische Konkurrenzschlecht aussehen lassen wollen. Aber wenn der Abgeordnete RainerArnold in Reaktion auf die Vorfälle in Reichenhall nicht bloß dieInformationspolitik der Ministerin geißelt, sondern gleich "einfalsches Verständnis von Kameradschaft in Kampfverbänden des Heeres"ausmacht, muss er sich die Frage gefallen lassen: Kennt er alsTop-Verteidigungsexperte der SPD Kampfverbände nur aus Stippvisiten?Sonst wüsste er es ja besser. Das Problematische an solchenReaktionen ist: Sie erschweren Soldaten und Politikern, die in derVerantwortung stehen, den notwendigen offenen und konsequentenUmgang mit Übergriffen in der Truppe - weil der Pranger immer schonsteht, ehe die Details bekannt sind.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell