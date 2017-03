Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum neuen Bahnchef Richard Lutz

Stuttgart (ots) - Es könnte eine gute Entscheidung sein, dassRichard Lutz in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach an der Spitzeder Deutschen Bahn AG stehen wird, denn der designierteVorstandsvorsitzende ist ein ausgewiesener Experte in SachenFinanzen. Mit Blick auf das Gesamtkunstwerk Bahn kann sich der neueChef auf einer Vielzahl von Spielwiesen austoben, denn es giltunzählige Probleme zu lösen. Neue Mobilität, weltweite Logistik,digitale Vernetzung - all das sind Schlagworte, die mit Blick aufdie Zukunft der Bahn durch den Raum schwirren. Doch aus Sicht derKunden stehen ganz andere Begriffe im Fokus: Sie lautenPünktlichkeit, Verlässlichkeit, Komfort und Service. Als Betriebswirtwird Lutz genau wissen, wie hoch die Investitionen ausfallen werden,um diese Punkte dauerhaft zu verbessern.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell