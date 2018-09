Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum möglichen Selbstmord Daniel Küblböcks

Stuttgart (ots) - Was hat eine Protestaktion gegenRechtsradikalismus mit einem fast vergessenen Castingshow-Star zutun, der sich dem Anschein nach das Leben nehmen wollte? Viel mehr,als es scheint. Das Stichwort heißt: Hate Speech, Hassrede. AnStars tobt sich die anonyme Masse aus, genauso wie an anderenRandgruppen. Sie lyncht diejenigen verbal, die unsereMediengesellschaft mit produziert: junge Menschen, denen vorgegaukeltwird mithilfe einer Casting-Sendung reich und berühmt werden zukönnen. Als polarisierender Paradiesvogel in Frauenkleidern bekanntund belächelt, wurde Küblböck an seiner Schauspielschule offenbargemobbt. Nach dem tragischen Vorfall auf dem Kreuzfahrtschiff hackennun die Hater auf den 33-Jährigen ein, also die, die sich nicht zuschade sind, nach einem Unglück Hohn und Spott über das Opferauszuschütten.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell