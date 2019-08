Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum klimageschädigten Wald:

Stuttgart (ots) - Die Forstwissenschaft steht jetzt vor neuenHerausforderungen. Derweil überschlagen sich die Umweltverbände undPolitiker mit Hilferufen und Milliardenforderungen für den Wald -selbst die FDP will eine staatliche "Task-Force" zur Rettung desWaldes. In Sibirien stand übrigens eine Waldfläche von der GrößeHessens in Flammen. Keine Feuerwehr hat sie löschen können. Auf derBrandfläche wird später neues Leben entstehen. Auch in Alaska undKanada fielen die saisonal üblichen Waldbrände diesmal länger undheftiger aus. Die Bemühungen unser Politiker um den Wald sind allerEhren wert. Im Zusammenhang des globalen Klimawandels sehen sie auswie ein verzweifelter Versuch, eine unaufhaltsame Entwicklung zustoppen. Das wird nicht gelingen. Sich an die neuen Bedingungenanzupassen ist aber das Gebot der Stunde.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell