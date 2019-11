Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Wohnungsmangel in Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) - Nicht der Mangel an Wohnungsbaugesellschaften ist der Grundfür das Fehlen bezahlbarer Wohnungen im Land. Es sind der Mangel an verfügbarenFachkräften bei Handwerksbetrieben, die langsam mahlenden Mühlen der Behördenund nicht zuletzt der Mangel an bebaubaren Grundstücken. Es sind aber auch dieFehler der Politik, die viel zu lange zusah, wie die Zahl der Sozialwohnungenimmer weiter schrumpfte. Es wäre ein Irrglaube anzunehmen, ein neuer Bauträgerkönnte die Fehler der Vergangenheit heilen und schneller bezahlbare Wohnungenschaffen. Es bleibt also die Hoffnung, dass CDU-Spitzenkandidatin SusanneEisenmann tatsächlich mit neuen Ansätzen für den Wohnungsmarkt aufwartet undnicht mit Ideen für ein weiteres Förderprogramm, dessen Wirkung am derzeitangespannten Wohnungsmarkt schnell verpufft.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell