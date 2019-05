Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum US-Boykott gegen Huawei

Stuttgart (ots) - Auch wenn der erste Blick zu Huawei geht,größere Aufmerksamkeit verdient der Megakonzern aus Kalifornien. Demist es gelungen einen Kosmos zu erschaffen, in dem ohne dieunschuldig daherkommenden Helferlein - wie Maps, News, Earth - nichtmehr viel geht. Wer weder in der Apple-Welt noch in derkommunikativen Steinzeit lebt, der kommt um Google und dessen Dienstekaum herum. Milliardenstrafen der EU-Kommission haben das Monopolnicht verhindert. Es wäre dringend notwendig, dass die Politik demGiganten stärker auf die Finger sieht. Und es ist nichtauszuschließen, dass es sich bald für Konkurrenten lohnt, einGegenmodell zu entwickeln. Das wäre dann sogar ein positiver Aspektder aktuellen Streitereien.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell