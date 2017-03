Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Schlecker-Prozess

Stuttgart (ots) - Fest steht bislang, dass Anton Schlecker wegenseiner Beratungsressistenz in unternehmerischer Hinsicht eine ganzeMenge schwerer Fehler gemacht hat. Seine Sturheit und Beharrlichkeitließen ihn unternehmerisch scheitern. Klar ist aber auch: DiesePersönlichkeitsstruktur war auch der Grund, warum er überhaupt erstin der Lage war, 1975 ein eigenes Unternehmen zu gründen, als einPionier der Branche ein völlig neues Handelsmodell zu etablieren. AmEnde wollte sich Schlecker nicht helfen lassen und hat nicht mal mitden eigens einberufenen Beratern über wichtige Finanzierungsfragengesprochen. Und so kann Anton Schlecker heute mit 72 Jahren nur nochauf die Ruinen seines Lebenswerks blicken. Doch auch wer in seinerKarriere scheitert, ist dadurch noch nicht automatisch kriminell.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell