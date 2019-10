Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Sanierungsstau an Schulen

Stuttgart (ots) - Tatsächlich zählt es zu den ureigenenkommunalen Aufgaben, die Schulbauten in Schuss zu halten. VieleStädte und Gemeinden haben hier in den vergangenen Jahren viel Geldinvestiert, andere haben es schleifen lassen, und wenige hatteneinfach nicht genügend Geld, das Notwendige zu tun. Andererseits istdie Aufgabe weiter gewaltig. Wegen der geburtenstarken Jahrgänge undder Bildungsexpansion sind in den 1970er Jahren viele neueSchulhäuser entstanden. Diese Betonbauten kommen jetzt in die Jahre.Experten beziffern den Sanierungsstau auf mehrere Milliarden Euro. Dastellt sich dann schon die Frage, ob das Geld aus dem Digitalpaktnicht doch besser zuerst in eine Sanierung der Schulhäuser fließensollte.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell