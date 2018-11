Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Merz-Kommentar über die AfD

Stuttgart (ots) - Die Behauptung von Friedrich Merz, die CDU habedie Wahlerfolge der AfD in Bund und Ländern mit einem "Achselzucken"zur Kenntnis genommen, könnte ein Wendepunkt im Kandidatenwettlaufgewesen sein. Weil Merz zum einen damit die scharfe Abgrenzung zujenen Handelnden sucht, die in den vergangenen Jahren in der CDUVerantwortung unmittelbar getragen haben. Zur Kanzlerin, zu denMinisterpräsidenten und Landesvorsitzenden, nicht zuletzt zurwahlkämpfenden Basis.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell