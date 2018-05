Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Kampf gegen den Plastikmüll

Stuttgart (ots) - Es ist höchste Zeit,dass die EU dem Plastik inunserer Umwelt den Kampf ansagt. Mit dem Binnenmarkt, wo 500Millionen Verbraucher leben und wichtige Spieler der Industrieangesiedelt sind, hat sie es in der Hand, etwas zu bewegen. Sie kannStandards setzen, die von anderen Märkten übernommen werden. Sie kannden Anstoß dafür geben, dass der Raubbau an Ressourcen und dieVerpestung der Umwelt auch anderswo angegangen werden. Sie verhilftder EU-Industrie damit zu mehr Wettbewerbsfähigkeit. Mit einerwachsenden Weltbevölkerung und höherem Wohlstand werden auch dieMenschen in andere Regionen der Welt erkennen, dass Müllvermeidung,Recycling und umweltgerechte Entsorgung der Restabfälle gute Ideensind.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell