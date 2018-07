Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Fall Mesut Özil:

Stuttgart (ots) - In der herrschenden Atmosphäre scheint die Kraftdes Fußballs aufgebraucht. Umso wichtiger ist es, sie wieder zustärken. Indem die von beiden Seiten völlig missratene Debatte aufeine Ebene gezogen wird, die aktuelle Probleme der Integrationsachlich thematisiert, statt Wut und Hass zu schüren. Ein Wertekanonmuss eingefordert werden dürfen, der DFB fordert zu Recht "dieBeachtung der im Grundgesetz verankerten Menschenrechte, dasEintreten für Meinungs- und Pressefreiheit sowie Respekt, Toleranzund Fair Play". Zugleich braucht es ein neues Gefühl des Miteinanders- unter allen in diesem Land Lebenden. Gelingt das, hätte der FallÖzil am Ende sogar noch sein Gutes. Der Preis dafür, das ist bereitsklar, ist aber extrem hoch.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell