Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Fake-News-Urteil gegen Facebook

Stuttgart (ots) - Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar - und einAufruf an den Gesetzgeber: Es ist seine Pflicht einzuschreiten, wennBürger Verleumdungskampagnen in der digitalen Welt schutzlosausgesetzt sind. Es kann nicht sein, dass in der analogen und derdigitalen Welt unterschiedliche Maßstäbe gelten. Verbreiten deutscheNutzer in deutscher Sprache und von deutschen Orten aus Hass im Netz,dürfen sie keine bessere Chance haben, damit durchzukommen, als wennsie ihren Dreck auf konventionellem Wege verbreiten. Die Richter aberwiesen ausdrücklich darauf hin, dass bei schwerenPersönlichkeitsverletzungen der Betreiber zu erhöhtem Suchaufwandverpflichtet werden kann - wenn dies technisch zumutbar ist. DiesenHinweis muss der Gesetzgeber nun rasch aufgreifen. Dem Internetriesenist technisch viel zumutbar, wenn es um den Schutz vor Hass geht.