Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Ethikunterricht

Stuttgart (ots) - Jetzt macht sich die grün-schwarze Koalition,die die Bedeutung der Werte so hoch hält, endlich daran,Ethikunterricht ab der fünften Klasse anzubieten. Das ist richtig,notwendig und überfällig. Doch die Umsetzung wird wohl noch Jahredauern. Um die Entscheidung zu loben, hat sie einfach zu lange aufsich warten lassen. Der einzige Grund für die Verzögerung warenRessourcengründe. Für die Grundschulen gibt es nichts alsLippenbekenntnisse. Alle wünschen Ethik für die Kleinen, schließlichwird in der Grundschule die Basis für das Wertegerüst gelegt. DasBekenntnis zur Ethik in der Grundschule muss jetzt kommen. Sonstleidet die Glaubwürdigkeit der Politik