Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Einwanderungsgesetz

Stuttgart (ots) - Die Koalition will zeigen, dass sie nochhandlungsfähig ist, dass sie mehr kann als nur streiten. Nach all denQuerelen der vergangenen Monate ist das eine wohltuende Abwechslung.Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wäre es wichtig, wenn dieAuseinandersetzung über Flüchtlingspolitik nun aus dem sumpfigenTerrain der Angstmacher auf eine sachliche Ebene gehoben würde. EinEinwanderungsgesetz, wie es die große Koalition nun anstrebt, ist einwichtiger Schritt. Dass die CSU in dieser Frage jetzt zuerstaunlichen Zugeständnissen bereit ist, macht Hoffnung auf einenseriöseren Umgang mit dem sensiblen Thema.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell