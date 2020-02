Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Einwanderungsgesetz

Stuttgart (ots) - Einwanderungsland ist die Bundesrepublik schon seit ihrerGründung. Nach Kriegsende nahm sie Millionen Flüchtlinge aus dem Ostenauf. In den 1950ern und 60er Jahren warb die Regierung Griechen, Italiener,Jugoslawen und Türken an, die das Wirtschaftswunder unterstützten. Erstum die Jahrtausendwende setzte sich die Einsicht durch, dass da nicht nur"Gastarbeiter" gekommen waren, sondern Menschen, von denen viele ihre neueHeimat in Deutschland gefunden hatten. Zwei weitere Jahrzehnte dauerte es, denakzeptierten Begriff "Einwanderungsland" im Gesetz abzubilden. An diesemSonntag tritt es in Kraft.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4533831OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell