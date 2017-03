Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Doppelpass

Stuttgart (ots) - Gäbe es keinen Doppelpass in Deutschland, würdees hierzulande auch keinen türkischen Wahlkampf um das Votumstimmberechtigter Deutsch-Türken geben. Die Gleichung klingt stimmig.Doch so einfach ist die Lage nicht. Auch wenn die Bilder vonfanatischen Erdogan-Anhängern auf deutschen Plätzen und in deutschenHallen verstören: Dass ausgerechnet sie der Beweis sein sollen, dasssich der 2014 auf Druck der SPD von der großen Koalition beschlossenevorbehaltlose Doppelpass nicht bewährt hat, lässt sich nichtnachweisen. Auch wenn es in diesem Land eine große Zahl vontürkischen Doppelstaatlern gibt, die zwar den Pass, nicht aber dieBürgerschaft angenommen haben. Das mag man zu Recht undankbar, auchinakzeptabel nennen - auch wenn man um die Feststellung nichtherumkommt, dass es ein zum Teil offener und diskriminierenderAlltagsrassismus ist, der die Integration erschwert.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell