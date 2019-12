Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Doping-Skandal in Russland

Stuttgart (ots) - Für alle, die unsicher sind, wie denn der Dopingskandal imrussischen Sport einzuordnen ist, sei an Richard McLaren erinnert. DerSonderermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) ging am Ende seinerUntersuchung davon aus, dass rund 1000 russische Athleten in 30 Sportarten zudem staatlich gelenkten Betrugsprogramm gehörten. Das war vor drei Jahren, undseither hat sich moralisch bei der Sportgroßmacht nicht viel verändert.Stattdessen haben die Russen bis vor Kurzem in großem Stil Daten aus ihremKontrolllabor gelöscht oder manipuliert und so mindestens 145 weitere Dopergeschützt. Die Frage ist nur: Sind die am Montag ausgesprochenen Sanktionenhart genug?Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4463505OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell