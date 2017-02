Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Diesel-Fahrverbot in Stuttgart

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Stuttgart (ots) - Ausgerechnet die Region, in der nun - spät genug- Dieselmotoren entwickelt werden, die nicht nur auf dem Papierstrengsten Vorgaben bei allen Schadstoffen gerecht werden, entziehtnun dieser Technologie öffentlichkeitswirksam das Vertrauen. DerDiesel wird so in der Außensicht zu einer Art Transrapid der RegionStuttgart - ein technologisch hochwertiges Produkt, dem seine eigenenErfinder nicht mehr trauen. "Es wirkt nur der Abschied vomVerbrennungsmotor", sagte vor einigen Wochen StuttgartsOberbürgermeister Fritz Kuhn und vergaß zu erwähnen, wo eigentlichdie Hunderte von Millionen Euro erwirtschaftet werden, mit denen erall seine Programme für Kitas und die Bildung bezahlt. Man muss langenach einem Bundesland suchen, das seine eigenen Grundlagen mit einersolchen Wonne selbst beschädigt.