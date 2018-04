Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Datenverkauf der Post

Stuttgart (ots) - Die Schnüffel-Post sitzt wie eine Spinne imdeutschen Datennetz. Jeder, der in Deutschland eine Adresse hat,landet automatisch in ihren Datenbanken - es sei denn, erwiderspricht der Nutzung schriftlich. Was das bedeutet, macht einenschwindlig. Die Post-Tochter Deutsche Post Direkt GmbH verfügt fürrund 29 Millionen Häuser mit etwa 34 Millionen Haushalten über sehrprivate Informationen. Einfach so. Da wird selbst das DatenleckFacebook blass vor Neid. ... Statistische Wahrscheinlichkeitswertenennt man das, was ganze Straßenzüge und ihre Bewohner klammheimlichgläsern macht. Das klingt harmlos und ist legal. Eine saubereDatenwelt aber sieht anders aus.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell