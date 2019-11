Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum CDU-Parteitag

Stuttgart (ots) - Am Ende entscheidet nicht die Qualität von Parteitagsredenüber die Nominierung zum Kanzlerkandidaten. Dafür ist nur ein einziger Punktausschlaggebend: Welche Person hat die größte Chance, der Union dieKanzlerschaft zu sichern. Anders gesagt: Welche Person wirkt am stärksten in dieMitte der Gesellschaft. Allerdings täuscht der Eindruck, dass die AlternativeKramp-Karrenbauer versus Friedrich Merz die Auswahl schon erschöpft. Wenn "AKK"ihr errungenes Bewährungsjahr nicht nutzt, gibt es zeitgemäßere Optionen alsMerz. Jens Spahn und Armin Laschet werden mit dem Merz-Auftritt nichtunzufrieden sein.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4448129OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell