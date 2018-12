Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Besuch der Autobosse bei Trump

Stuttgart (ots) - Was würden Daimler-Chef Dieter Zetsche und seineKollegen wohl sagen, wenn sich als Nächstes aufgebrachte französischeLandwirte von Trump einladen lassen und ihm erklären, er möge lieberdeutsche Autobauer blockieren als in offenen Märkten US-Fleisch nachFrankreich zu liefern? Was auch immer Trumps nächster Schachzug seinwird, eines steht schon jetzt fest: Die Autorität der EU haben dieAutohersteller untergraben. Dabei ist eine beim Handel geschlosseneEU für die deutsche Autoindustrie und ihre Arbeitsplätze so wichtigwie für niemanden sonst.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell