Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Beginn des Ausbildungsjahres

Stuttgart (ots) - Auch in diesem Jahr werden sich nicht alleUnternehmerwünsche erfüllt haben, wenn am 1. September dasAusbildungsjahr beginnt. Vor allem kleine und mittlere Unternehmentun sich schwer, ihre ausgeschriebenen Ausbildungsplätze zubesetzen. Bereits 2018 hat jedes zehnte Unternehmen inDeutschland, das Mitglied einer Industrie- und Handelskammer war,überhaupt keine Bewerbung bekommen. Insgesamt blieben knapp neunProzent der Ausbildungsplätze unbesetzt. In diesem Jahr -Stichwort: demografische Entwicklung - dürfte der Azubi-Mangelähnlich hoch sein.