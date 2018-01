Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Bargeldloses Zahlen

Stuttgart (ots) - Die potenziellen Gefahren und Nachteile für diepersönliche Freiheit, die mit einer Abschaffung des Bargeldsverbunden wären, wiegen daher weit schwerer als die praktischenVorteile eines rein bargeldlosen Bezahlens. Obwohl die groß sind,speziell über Bezahl-Apps auf dem Handy. Es kommt ja nicht vonungefähr, dass diese Bezahlform in Ländern wie Ghana längst die Regelist. Wobei: Wer schon einmal in einem Linienbus im angeblich sofortschrittlichen Schweden darauf warten musste, bis alle Fahrgästeihr Ticket per Kreditkarte bezahlt haben, wird auch die praktischenVorteile gegenüber Barem nie mehr überschätzen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell