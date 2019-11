Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum AfD-Vorsitz

Stuttgart (ots) - Gern und oft spricht der Partei-Grande Alexander Gauland vonseiner AfD als gärigem Haufen und meint damit auch, wie unkalkulierbar sie inMachtfragen agiert. Aber diesmal sollte beim Parteitag alles anders werden -eigentlich. Gauland, 78, will sein Amt abgeben und hoffte zumindest bisherdarauf, dass sich dieser Prozess diesmal steuern lassen würde. Seit nun amWochenende Gottfried Curio seine Kandidatur erklärt hat, ist zumindest einsklar: keiner weiß, wer am Samstagabend neuer AfD-Chef wird. Als Mann, der dieRegeln der Demagogie kennt, kann Curio möglicherweise mit einer Bewerbungsredeviele Delegierte hinter sich bringen. Am Ende könnte das die Chancen vor allemauf eine Variante erhöhen: dass der alte und neue Vorsitzende Gauland heißt.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4448929OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell