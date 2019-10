Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Abzug der US-Truppen aus Syrien

Stuttgart (ots) - Die türkische Intervention könnte indirekt zueiner neuen Stärkung des IS beitragen. Kurdische Truppen, die seitder militärischen Niederlage des IS im Frühjahr bisher zusammen mitdem US-Militär den Druck auf die Dschihadisten in Ostsyrienaufrechterhalten haben, werden möglicherweise ihre Stellungenverlassen, um sich den türkischen Truppen entgegenzustellen. Der IS,der sich seit Monaten auf eine neue Offensive vorbereitet, könntedaher bald wieder Gebiet erobern - und damit für Extremisten inEuropa wieder attraktiver werden. Die Machtverhältnisse imBürgerkriegsland Syrien dürften sich also erneut verschieben, was denKrieg verlängern und neue Fluchtbewegungen auslösen könnte. Europasollte sich nicht darauf verlassen, von diesen Entwicklungenverschont zu bleiben.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell