Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu verhinderten chinesischen Investitionen

Stuttgart (ots) - Die Blockade des Verkaufs einesMinderheitsanteils an 50 Hertz ist nur deshalb ungewöhnlich, weil siein die Reihe der vom US-Präsidenten Donald Trump ausgelösten Welleeines neuen Handelsprotektionismus passt. Da ist von"sicherheitspolitischen Bedenken" die Rede, so wie Trump seine jüngstverhängten Strafzölle begründet hat. Natürlich ist dieEnergieversorgung ein besonders sensibles Thema. Aber: 50 Hertzgehört schon zu 80 Prozent einem belgischen Unternehmen und bisher zu20 Prozent einem australischen Investmentfonds. Ein so stark vomExport abhängiges Land wie Deutschland sollte sich nicht zuprotektionistischen Maßnahmen hinreißen lassen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell