Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche

Stuttgart (ots) - Das Erschrecken über das Ausmaß des Missbrauchsin der katholischen Kirche, der durch eine neue Studie dokumentiertwird, ist verständlich. Gleichwohl fehlt es der Kirche anEntschlossenheit. Bei der jüngsten Studie hatten die unabhängigenExperten zum Beispiel keinen direkten Zugriff auf die Akten. Dasnährt den Verdacht der Manipulation und beschädigt so wiederum dieGlaubwürdigkeit. Zudem hat sich an den Strukturen der von zölibatärlebenden Männern gelenkten Kirche wenig geändert. Dabei liegtnahe, dass die traditionellen Verhältnisse - der Zwang zurEhelosigkeit der Priester, die Ablehnung von praktizierterHomosexualität und die strengen Hierarchien - den Missbrauch unddessen Vertuschung begünstigen. Solange an diesen Stellen keineReformen gewagt werden, sind Zweifel berechtigt, dass die Kirche esernst meint mit Buße und Umkehr.